Доллар на межбанке снизился

к 12.00 снизилась до 7,6150/7,6350 грн./долл.

Киев. 1 июня. УНИАН. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6025/7,6450 грн./долл., к 11:00 сузился спрэд – 7,6170/7,6425 грн./долл., а к 12:00 цены снизились до 7,6150/7,6350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2477/0,2493 грн./рубль, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2480/0,2492 грн./рубль, и к 12:00 установились на значениях 0,2482/0,2492 грн./рубль. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,6175 рублей за доллар (-0,1923).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4218/1,4220 долл./евро, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7940/10,8475 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх – 10,8160/10,8540 грн./евро, а к 12:00 составили 10,8280/10,8510 грн./евро.