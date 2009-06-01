Винский: Морские порты до конца года дооценят основные средства

Морские торговые порты Украины до конца года проведут дооценку основных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, соответствующая задача поставлена перед главой Государственной администрации морских и речных портов, а также перед начальниками портов.

«Сейчас идет дооценка в портах основных средств до реальной рыночной их цены, и тогда, хоть и не будут такие цифры (высокие – УНИАН) чистой прибыли звучать, но будут звучать на порядок выше цифры амортизационных отчислений», - отметил министр.

Напомним, ранее И.ВИНСКИЙ критиковал позицию портов, которые не проводят дооценку своих основных средств.