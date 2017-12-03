В Греции заявили об успешном завершении переговоров с кредиторами

Переговоры Греции с кредиторами по третьей оценке программы реформ завершены, соглашения достигнуты по всем вопросам, в понедельник они будут представлены Еврогруппе, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление министра финансов Греции Эвклида Цакалотоса.

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"Мы закрыли техническое соглашение SLA (Stuff Level Agreement, без которого невозможно одобрение оценки Еврогруппой — министрами финансов еврозоны), у нас есть соглашение по всем вопросам. Оно будет представлено Еврогруппе в понедельник. Мы договорились выполнить все необходимые предварительные условия настолько быстро, насколько это возможно. Итак, мы договорились о том, что необходимо сделать для завершения третьей оценки и о том, что делать и что будет в повестке дня четвертой оценки", - сказал Цакалотос.

По его словам, переговоры проходили в хорошей атмосфере. "Мы закрываем третью оценку гораздо быстрее, чем на предыдущих встречах", — сказал министр, по словам которого, он доволен итогами переговоров.

Цакалотос сообщил, что будут подготовлены пакеты законопроектов до Рождества (25 декабря) и после Рождества. По его словам, важным будет заседание Еврогруппы 22 января, где ожидается политическое одобрение соглашения.

Говоря о четвертой оценке программы реформ, Цакалотос сообщил, что целью является провести ее в мае-июне. "Мы хотим провести ее перед выходом из программы помощи", - сказал он.

Греция с 2010 года получает финансирование по программам помощи. Кредиты на обслуживание внешнего долга выделяются в обмен на реформы и "политику затягивания поясов". Сейчас действует третья программа помощи объемом 86 миллиардов евро. Она истекает в августе 2018 года. Правительство Греции ставит целью к этому времени вернуться на международные финансовые рынки и получать кредиты там.

Выделение очередных траншей кредитов возможно только при положительной оценке хода реформ.