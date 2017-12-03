Братья-близнецы стали первыми биткоиновыми миллиардерами - СМИ

17:47, 03 декабря 2017
Финансы
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Сообщается, что Уинклвоссы купили 1% мирового запаса биткоинов за $11 млн в 2013 году, в момент, когда стоимость одного биткоина составляла $120.

Иллюстрация REUTERS

Первыми миллиардерами, заработавшими свое состояние благодаря инвестициям в криптовалюту биткоин стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы, передает Telegraph.

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Сообщается, что Уинклвоссы купили 1% мирового запаса биткоинов за $11 млн в 2013 году, в момент, когда стоимость одного биткоина составляла $120.

Уинклвоссы утверждали об отсутствии планов по продаже биткоинов ввиду долгосрочности вложения.

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