Игорный бизнес в Украине, или Смастерим себе еще один имидж

Спор вокруг игорного бизнеса не прекращается. Мнения резко разделились. Одни утверждают, что можно загнать в «тень» лакомый кусок для бюджета, другие акцентируют рост безработицы, третьи пытаются придумать новые условия ведения этого «престижного» бизнеса. Ассоциация деятелей игорного бизнеса, которая 19 мая провела в столице 30 тысячный митинг протеста, рассматривает возможность проведения постоянных акций под стенами Секретариата Президента, Верховной Рады и Кабинета министров с требованием вернуть работу сотрудникам "приостановленных" игорных заведений.

С чего началось и чем закончится?..

Стоит напомнить, что история началась со взрыва в зале игровых автоматов в Днепропетровске 7 мая. Тогда погибли 9 человек, 11 получили ранения разной степени тяжести. Тимошенко, лично пройдясь по выгоревшему залу игорных автоматов, тогда заявила – игровому бизнесу «конец». И действительно 15 мая Верховная Рада принимает внесенный БЮТовцем Писаренко закон о запрете игорного бизнеса в Украине. На сегодня этот документ находится на рассмотрении Президента. Закон предполагает запретить деятельность игорных заведений (кроме телелотерей) на период до разработки порядка функционирования украинских "лас-вегасов".

Между тем, главное научно-экспертное Управление ВР дало крайне негативную оценку закону. По мнению его специалистов, «общий запрет (даже временный) хозяйственной деятельности по организации азартных игр приведет к ее криминализации, в том числе путем резкого увеличения числа нелегальных игорных заведений и роста коррупции».

Сам Президент тогда заявил, что принятый закон не решает проблем в этой сфере, и пообещал, что проведет на этот счет дополнительные консультации со специалистами. Виктор Ющенко отметил, что по своим внутренним убеждениям готов его подписать, хотя «закон унизителен и отодвигает нас от решения сути вопроса».

Фракция БЮТ, а введение в действие данного закона инициировано премьер-министром Юлией Тимошенко, обратилась к гаранту с требованием «продемонстрировать на практике заботу о моральном и психическом здоровье украинского народа и проявить политическую волю».

Вот так пока обстоят дела – Ющенко ждет консультаций, БЮТ разрывается в борьбе за чистоту общества, а эксперты и аналитики продолжают раздавать комментарии.

Минюст тоже не остался в стороне. Глава ведомства Николай Онищук считает, что вступление в силу закона не освободит государство от ответственности за нанесенный его владельцам ущерб. По его словам, анализ данного документа, который был проведен по обращению Президента свидетельствует, что законодательный акт нарушает права владельцев игорного бизнеса. Закон не предусматривает возмещения убытков владельцам, в то время как они строили свои помещения и т.д. на законных основаниях. Выражая позицию Минюста, Н.Онищук отметил, что парламенту лучше было бы пойти путем взвешенного урегулирования отношений в этой сфере. По словам министра, запрещением, если оно экономически не обосновано, можно лишь навредить делу, поскольку игорный бизнес может уйти в тень. Поэтому лучше было бы обеспечить право людей тратить собственные средства, если они этого хотят, но с другой стороны, защитить чувствительные вопросы общественной морали.

Есть и другие мнения, например, народного депутата от НУ-НС Юрия Кармазина . По его словам (со ссылкой на неофициальные источники в МВД), на сегодня в Украине действует до 50 тыс. нелегальных игорных заведений. Он считает, что Украина запретом игорного бизнеса формирует позитивный имидж в мире, поскольку борется с таким явлением, как игромания.

В этом хоре время от времени звучат и голоса медиков - в Украине гемблинг (игромания) поразил сотни тысяч людей. Специалисты считают, что в городах с населением около 500 тыс. человек – 25 тыс. (5%) зависимых от азартных игр. Каждый четвертый из тех, кто проиграл, думает о самоубийстве и временами совершает такие попытки. Доступность азартных игр детям (привет тебе, 1 июня – День защиты детей – Ред.) остается чрезвычайно высокой. По статистике, не менее 75% клиентов игральных автоматов – студенты и школьники.

Между тем, торговый атташе посольства Литовской Республики в Украине Кастусис Масальскис уверен, что от действия такого запрета Украина потеряет иностранных инвесторов, и таким образом сформирует негативный имидж в мире.

В этой ситуации, в плане ухода в «тень», вспоминается совсем "свежий" разговор с подругой. Она до принятия «конструктивных мер» работала в одном из игровых салонов. Кстати, не в таком уже и маленьком. Обратилась за помощью – посидеть срочно с ребенком. Оказывается, ее с завидной периодичностью вызывают на работу, причем не только ночью. Для желающих «поиграть», оказывается, двери всегда таких заведений открыты. Так что, про тень вроде мнения верные.

Неоднократно верхи предлагали «выслать» игорный бизнес за территорию городов. Кажется, это решение неплохое. Ведь все прекрасно понимают – развитие этого прибыльного дела не остановить. Председатель ВР Владимир Литвин тоже высказался по этому поводу. Он считает, что в Украине должны быть выделены острова. "По моему глубокому убеждению, за этим законом должно последовать решение об определение территорий, на которых в рамках закона разрешается создавать игорный бизнес, например остров Тузла, остров Змеиный и еще несколько островов", - заявил В.Литвин. Въезд на территорию данных островов после размещения на них казино, залов игровых автоматов и других игорных заведений должен строго регламентироваться и быть недоступным для несовершеннолетних. А доходы от игорного бизнеса строго контролироваться с последующей оплатой игроками необходимых налогов и сборов.

Ну что ж, до острова Тузла, будем надеяться, не все выносящие из дому последнюю копейку смогут доехать, а может и вовсе не решатся?

Власти Киева предлагают...

Но есть еще одно предложение, как справиться с «заразой». Киевские власти обнародовали проект изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по организации и содержанию тотализаторов, игорных заведений в столице. В частности, новые лицензионные условия включают пункт, в котором определено, что площадь, на которой размещается один игровой автомат в игровом зале, не должна быть меньше 6 квадратных метров.

Также игорные заведения не могут размещаться в жилых домах, заведениях здравоохранения, учебных заведениях, органах государственной власти и местного самоуправления, культовых сооружениях, банковских учреждениях, библиотеках, музеях и галереях, на станциях метрополитена и в подземных переходах, на остановках общественного транспорта, в объектах коммунальной собственности.

Кроме того, определено, что игорные заведения не должны размещаться ближе чем за 500 метров (с отсчетом по пешеходной зоне) от территории детских дошкольных заведений, средних общеобразовательных школ и других учебных заведений. Документ обнародован для обсуждения, предложения и замечания будут приниматься по 27 июня. Но и это не все. Киевская власть подчеркивает, что альтернативой предложенному регуляторному акту может быть принятие Верховной Радой “Об азартных играх в Украине”.

И это правильно, мы уже к такому привыкли - чтобы еще сильнее запутать, а главное найти новые лазейки для махинаций нужно настрочить и напринимать тучу законов. Причем все они пишутся не для своих. Как говаривал один политик: для людей – закон, а для своих – дышло…

Президент принял решение

Президент Украины Виктор Ющенко ветровал закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине» и предлагает парламенту доработать его с целью реального запрещения этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства со ссылкой на Главную службу социально-экономического развития Секретариата Президента Украины.

В.Ющенко поддерживает необходимость запрещения в Украине игорного бизнеса до решения вопроса жесткого законодательного урегулирования деятельности по проведению азартных игр, организации и содержания тотализаторов, игорных заведений, в частности, путем ограничения территорий, где могут быть размещены зоны игорного бизнеса, запрещения расположения игорных заведений в пределах населенных пунктов, минимизации негативных социальных последствий от этой деятельности, отмечает Главная служба социально-экономического развития.

Однако глава государства все же применил право вето к закону «О запрещении игорного бизнеса в Украине» как такого, которое нарушает ряд положений Конституции Украины, поддерживая при этом также позиции Министерства юстиции и Министерства финансов Украины.

Такое решение главы государства мотивировано тем, что данный закон является популистским и невзвешенным. Он повлечет потерю около 200 тыс. рабочих мест. В условиях мирового финансового кризиса Президент не может пойти на это. Так, по оперативным данным, падение ВВП прогнозируется на уровне 21%.

В случае вступления в силу без соответствующей доработки принятого 15 мая 2009 года Верховной Радой Украины закона, государство понесет значительные дополнительные финансовые убытки из-за недополучения государственным бюджетом налоговых поступлений от налогов (сборов) с юридических и физических лиц - организаторов игорного бизнеса.

Кроме того, еще одним важным и, кстати, совершенно прогнозируемым негативным последствием полного запрещения игорного бизнеса станет криминализация и резкое увеличение количества нелегальных игорных заведений. Принятие закона о запрещении игорного бизнеса в действующей редакции лишь повлечет увеличение теневого сектора в этой сфере. Поэтому совершенно странно и непоследовательно выглядит предусмотренная Законом, поступившим на подпись Президенту, отмена административной ответственности за соответствующие действия, связанные с организацией азартных игр на деньги, вещи и другие ценности.

Вместе с тем, Президент, ветируя закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине», предлагает доработать его с целью реального запрещения этой деятельности на определенный период времени до ее должного законодательного урегулирования. В данном законе должен быть предусмотрен четкий правовой механизм, направленный на устранение социально-экономических и правовых проблем, связанных с запрещением игорного бизнеса.

В частности, учитывая то, что Верховная Рада при принятии ветированного закона в Заключительных его положениях обязала Кабинет Министров Украины в трехмесячный срок разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого игорных зонах (а, следовательно, речь идет о временном запрещении Верховной Радой Украины игорного бизнеса), Президент Украины предлагает предусмотреть в законе, что лицензии, выданные субъектам предпринимательской деятельности до дня вступления в силу данным законом, не отменяются, а их действие приостанавливается и возобновляется со дня создания специальных игорных зон в соответствии с законодательством, которым будет урегулировано осуществление игорного бизнеса в таких зонах.

Кроме того, глава государства затронул вопрос обеспечения социальных прав граждан Украины - работников игорных заведений, частичная безработица которых связана с запрещением игорного бизнеса в Украине. Соответственно Президентом предлагается предусмотреть действие соответствующих государственных гарантий, предусмотренных действующим законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы».

Вето Президента Украины - это всегда мотивированные и сформулированные предложения в Верховную Раду Украины. При доработке парламентом закона «О запрещении игорного бизнеса в Украине» глава государства его подпишет, отмечает Главная служба социально-экономического развития Секретариата Президента.

Реакция БЮТ

Народный депутат от БЮТ Валерий Писаренко уверен, что вето Президента Украины на закон о запрете игорного бизнеса в Украине будет преодолено на следующей неделе. Об этом он заявил во время пресс-конференции в УНИАН.

«Вы знаете, что вето Президента будет преодолено. Этот вопрос будет первым в повестке дня в Верховной Раде на следующей неделе», - подчеркнул депутат.

По словам В.Писаренко, в Украине после преодоления вето на данный закон будут созданы зоны для игорного бизнеса, в основном в депрессивных регионах, в частности это могут быть территории Донбасса, западные границы Украины и степные территории. Всего, по предположению нардепа, будет создано до 4 игорных зон.

В то же время депутат не исключает возможности создания единой игорной зоны на территории Чернобыльской спецзоны.

(УНИАН)