НБУ проведет спецаукцион по продаже швейцарских франков

Национальный банк Украины 5 июня проведет спецаукцион по продаже швейцарских франков.

Как сообщили УНИАН в одном из коммерческих банков, об этом говорится в письме НБУ от 29 мая 2009 года.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.