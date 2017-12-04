Президент Венесуэлы заявил о создании криптовалюты Petro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о создании собственной венесуэльской криптовалюты под названием Petro, которая будет обеспечиваться "запасами венесуэльских природных ресурсов, золота, нефти и алмазов".

Как сообщает Reuters, с ее помощью страна планирует пробить "блокаду" американских санкций и поможет в преодолении социально-экономического кризиса.

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"Я глубоко изучил эту тему и хочу объявить, что Венесуэла будет использовать новую систему криптовалют на основе нефтяных ресурсов, Венесуэла создаст криптовалюту Petro", - заявил Мадуро.

При это детали запуска криптовалюты он пока не сообщил.

Национальная валюта Венесуэлы - боливар - стремительно теряет цену. Только за последний месяц она упала на 57%.

Как отмечает Reuters, заявление Мадуро говорит о том, что санкции США сказываются на возможностях Венесуэлы осуществлять переводы денег через международные банки.