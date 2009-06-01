Законом нужно установить учетную ставку НБУ на уровне 5%

Народный депутат Украины от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ предлагает в законодательном порядке установить учетную ставку Национального банка Украины на уровне 5% до 31 декабря 2009 года.

Об этом говорится в поданном депутатом законопроекте №4556 «Об установлении учетной ставки Национального банка Украины в 2009 году», обнародованном на сайте Верховной Рады Украины.

«Законопроект направлен на восстановление нормального процесса обеспечения экономики Украины денежными средствами и уменьшение их стоимости», - отмечается в пояснительной записке.

Сегодня законодательством предусмотрено, что Нацбанк самостоятельно устанавливает порядок определения учетной ставки и других ставок по своим операциям.

Действующая учетная ставка НБУ не менялась с 30 апреля 2008 года и составляет 12% годовых.