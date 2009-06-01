На форуме в Санкт-Петербурге ожидают участия Украины

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина МАТВИЕНКО в ходе сегодняшней телеконференции заявила, что на экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 4-6 июня, ожидают участия Украины.

В.МАТВИЕНКО отметила, что «Украина всегда принимала участие в наших форумах на самом высоком правительственном уровне, и я думаю, будет полезно поучаствовать в мировой дискуссии по путям выхода из кризиса. Но я уверена, это будет иметь и практическое значение», - добавила она.

«У Санкт-Петербурга подписаны соглашения с целым рядом регионов Украины. И надо отметить, что в последние годы растет взаимный товарооборот торговли с Украиной. Хотя, на мой взгляд, потенциал нашего сотрудничества далеко не исчерпан, в том числе и с Киевом. Но кризис и политическая ситуация на Украине несколько снизили деловую активность в наших контактах. Но я считаю, что это временное состояние, кризисы проходят и уходят, а жизнь и взаимная заинтересованность развивать сотрудничество побеждает… Мы видим, как Украина стремится развивать и продолжать экономическое сотрудничество с Санкт-Петербургом», - сказала губернатор.

Как сообщал УНИАН, 29 мая заместитель председателя Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК сообщил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет участвовать в петербургском экономическом форуме.

По его словам, на имя В.ЮЩЕНКО поступило приглашение за подписью президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА на участие в петербургском экономическом форуме 4-6 июня и во Всемирном зерновом форуме 6-7 июня в Санкт-Петербурге.