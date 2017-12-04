Возвращаем долги: Украина за год выплатила МВФ почти $1,3 миллиарда

Украина перечислила в пользу ключевого кредитора - Международного валютного фонда последний в этом году платеж на 169 млн долл., сообщили УНИАН в пресс-службе Национального банка Украины.

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По информации НБУ, в текущем году наша страна выплатила в пользу МВФ 1,268 млрд долл.

Ранее в НБУ спрогнозировали, что Украина получит очередной транш кредита МВФ по программе расширенного финансирования EFF в первом квартале 2018 года, а не до конца текущего года.

По оценкам регулятора, продолжение сотрудничества с Фондом является критичным для Украины до конца 2018 года, после чего потребуется новая программа.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

В текущем году Украина получила от МВФ один кредитный транш на 1 млрд долл.

По информации Фонда, для продолжения сотрудничества необходимо принять законодательство о приватизации, создать антикоррупционный суд, а также пересмотреть цену на газ для населения согласно импортному паритету.

Кроме того, в МВФ заявили, что для получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.