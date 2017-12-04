Порошенко заговорил о повышении "минималки" до 4100 гривень
По словам президента, такое решение можно принять в 2018 году по итогам улучшения инвестклимата и поступлений в бюджет.
Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым после анализа выполнения бюджета на 2017 год поднять минимальную заработную плату в 2018 году до 4100 грн с 3200 грн. Об этом глава государства заявил на форуме в Киеве.
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«Ми повысили в начале года минимальную зарплату с 1600 до 3200 гривень... Это правильное решение, и его необходимо продолжить. Я хотел поблагодарить премьер-министра и правительство за то, что есть соответствующая реакция на мое обращение в проекте госбюджета. По итогам улучшения инвестиционнного климата и поступлений в бюджет мы сможем проанализировать по итогам полугодия либо трех кварталов и принять повышение минимальной заработной платы до 4100 гривень», - сказал президент.
По словам Порошенко, в Украине все больше проявляется дефицит рабочей силы, с которым можно бороться лишь увеличением оплаты труда.
«В Европе готовы платить нашим гражданам 400, 500, 600 евро. К этим показателям нужно стремиться», - подчеркнул президент.
Как сообщал УНИАН, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена более чем в 2 раза – до 3200 грн.
Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2017 года по сравнению с октябрем 2016 года увеличилась на 37,9%, а по сравнению с прошлым месяцем 2017 года выросла на 0,4% - до 7377 грн.
Реальная заработная плата в октябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2017 года снизилась на 0,8%, а по сравнению с октябрем 2016 года увеличилась на 19,9%.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что средняя заработная плата в Украине в среднесрочной перспективе составит 10 тыс. грн.