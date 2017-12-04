Суд обязал НБУ отменить решение о ликвидации банка, который связан с Думчевым

Окружной административный суд Киева признал противоправным и обязал Национальный банк Украины отменить решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Премиум», наблюдательный совет которого с 2010 по 2015 год возглавлял кандидат в мэры Киева в 2015 году Сергей Думчев.

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Как сообщается в решении суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, также суд обязал Нацбанк вернуть финучреждению банковскую лицензию и генеральную лицензию на проведение валютных операций.

Кроме того, суд признал противоправным и обязал Фонд гарантирования вкладов физических лиц отменить решение о начале процедуры ликвидации банка «Премиум», а также вернуть банку свидетельство участника Фонда.

Помимо этого, суд решил аннулировать запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций о ликвидации банка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц в феврале 2016 года приступил к ликвидации банка «Премиум», который Нацбанк решил ликвидировать из-за нарушения банком законодательства в сфере финансового мониторинга.

Банк «Премиум» работал на рынке Украины с 2007 года. По информации на сайте НБУ, владельцами банка были Леонид Первак и Лариса Смирнова.

Наблюдательный совет финучреждения с 2010 по 2015 год возглавлял кандидат в мэры Киева в 2015 году Сергей Думчев, который прославился скандальной пиар-кампанией. По информации СМИ, Смирнова является родной сестрой Думчева.

Также Думчеву принадлежит «Классикбанк», который ликвидируется Фондом гарантирования с августа 2016 года.