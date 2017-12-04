Парубий сообщил, когда Рада будет рассматривать вопросы бюджета

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на согласительном совете объявил, что в четверг парламент начнет работу с вопросов бюджета, а о законопроекте о реинтеграции Донбасса не упоминал.

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Как передает корреспондент УНИАН, спикер отметил, что работа во вторник начнется с законопроектов о ратификации международных соглашений, которые парламент не рассмотрел на прошлой пленарной неделе.

Кроме того, он подчеркнул необходимость скорейшего принятия закона о дипломатической службе.

«Вторым блоком после ратификации будут вопросы национальной безопасности и обороны. Их немного, но эти вопросы важны и актуальны. Некоторые из них в первом чтении. И один вопрос - о вещании в зоне проведения АТО - во втором чтении», - сказал Парубий.

В то же время, как известно, законопроект о реинтеграции Донбасса парламент должен рассматривать во втором чтении.

Также во вторник по словам председателя Верховной Рады, в повестке дня вопросы топливно-энергетического комплекса.

В среду парламент рассмотрит вопросы относительно физической культуры, молодежи и спорта, а также не исключается рассмотрение вопросов, касающихся насилия в семье.

«В четверг предлагается, чтобы мы начали с вопросов бюджета», - сказал Парубий и добавил, что это будет очень ответственным и важным шагом парламента, если он сможет принять бюджет во втором чтении уже 7 декабря.

Он также выразил надежду, что в этом году рассмотрение бюджета «закончится раньше, чем это было в прошлом году - не в 4 или 5 утра».

Также, отметил спикер, в пятницу планируется рассмотреть ряд вопросов, связанных с транспортной сферой.