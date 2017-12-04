Операция "спасти гривню" продолжается: Нацбанк снова будет продавать доллары

Национальный банк Украины сегодня, 4 декабря, объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты объемом до 100 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, заявки банков на участие в торгах принимаются до 12-00, а результаты аукциона будут опубликованы на сайте регулятора.

Справка УНИАН. Сегодня, 4 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к открытию торгов установились на уровне 27,12/27,16 грн/долл., что на 30 копеек ниже уровня открытия торгов в прошлый понедельник, 27 ноября.

Национальный банк объясняет текущие колебания на валютном рынке сезонными факторами, включая закупку энергоносителей и рост импорта в преддверии новогодних праздников, а также крупными выплатами возмещения по налогу на добавленную стоимость.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.