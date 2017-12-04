Порошенко: доходы местных бюджетов вырастут до более 170 миллиардов гривень

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до конца текущего года ожидается увеличение собственных доходов местных бюджетов до 171 млрд грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление глава государства сделал во время выступления на Втором всеукраинском форуме объединенных общин «Инициативы, меняющие жизнь» сегодня в Киеве.

По его словам, в 2014 году доходы местных бюджетов составили 68,6 млрд грн.

«До конца текущего года ожидается увеличение доходов местных бюджетов в 171 млрд грн», - отметил Порошенко.

Президент отметил, что в середине прошлого десятилетия доля местных смет вместе с трансфертами в сводном бюджете составляла менее 30%.

«В 2015 эта цифра (доля местных бюджетов в сводном бюджете - УНИАН) как первые шаги децентрализации была уже 45%, в этом году мы стремительно приблизились к 50%, точная цифра - 49,3%», - добавил глава государства.