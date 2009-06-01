Межбанк: цены на доллар стабилизировались
Результаты торгов
Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту снова стабилизировались.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6025/7,6450 грн./долл., к 11:00 сузился спрэд – 7,6170/7,6425 грн./долл., а к 12:00 цены снизились – 7,6150/7,6350 грн./долл. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,6200/7,6280 грн./долл.
В 15:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов по курсу 7,62 грн./долл.
Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2477/0,2493 грн./рубль, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2480/0,2492 грн./рубль. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2483/0,2490 грн./рубль.
В России курс доллар-рубль упал и составил 30,6150 рублей за доллар (-0,1948).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,4100/1,4245 долл./евро.
Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7940/10,8475 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх – 10,8160/10,8540 грн./евро, а к 12:00 составили 10,8280/10,8510 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз – 10,8140/10,8310 грн./евро.
По данным Нацбанка, сегодня на межбанке средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 7,5635/7,6338 грн./долл. Всего было куплено 196,339 млн. долл., продано – 183,7 млн. долл.
Средневзвешенный курс евро по итогам торгов на межбанке сегодня составил 10,7827/10,8469 грн./евро. Всего было куплено 10,482 млн. евро, продано – 10,888 млн. евро.
Средневзвешенный курс рубля по итогам торгов на межбанке сегодня составил 0,247/0,248 грн./рубль. Всего было куплено 413,539 млн. рублей, продано – 309,495 млн. рублей.