Профильный комитет против запрета на повышение налогов

Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендует парламенту отклонить проект закона о внесении изменений в Закон "О системе налогообложения" (о временном моратории на увеличение налогов и сборов).

Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении аппарата Верховной Рады.

Законопроектом (регистр. №4200) предлагается до 1 января 2011 г. запретить повышать ставки налогов и сборов, обязательных платежей (кроме акцизного сбора); ставки единого налога, определенные органами местного самоуправления на 1 января 2009 г. согласно Указу Президента "Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства"; ставки торгового патента, определенные органами местного самоуправления на 1 января 2009 г. в соответствии с Законом "О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности" и установлении новых налогов и сборов.

На заседании комитета отмечалось, что "временный запрет увеличивать ставки налогов и сборов тем способом и порядком, который определен данным законопроектом, противоречит Конституции и украинскому законодательству и ограничивает конституционные полномочия парламента как единственного органа законодательной власти, территориальных общин села, поселка, города и органов местного самоуправления, а также субъектов права законодательной инициативы".

Народные депутаты отметили, что практика применения моратория на установление новых и расширение действующих льгот налога на добавленную стоимость, который был введен сроком на 5 лет, не помешала принятию 19 законов о внесении изменений в Закон "О налоге на добавленную стоимость", а также внесению субъектами права законодательной инициативы на рассмотрение парламента около 45 законопроектов о необходимости таких изменений.

Согласно заключению главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады, «такой запрет не будет иметь юридического значения, поскольку по содержанию соответствующего положения Конституции, законы Украины имеют одинаковую юридическую силу». Поэтому, считают эксперты, он "не обеспечит достижения цели законопроекта, суть которой заключается в создании благоприятных условий для развития предпринимательства путем временного запрета увеличивать ставки налогов и сборов".