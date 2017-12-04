ЕС призывает Раду принять бюджет-2018 в правительственном варианте без правок комитета

Европейский Союз призывает Верховную Раду принять бюджет на 2018 год в изначально предложенном правительством варианте, без правок, предложенных бюджетным комитетом.

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Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на форуме в Киеве.

«Мы приветствовали предложение премьер-министра Гройсмана предусмотреть 1% доходов бюджета для Фонда регионального развития. С нашей точки зрения, это очень мудро. Такое финансирование для Фонда регионального развития позволило бы развивать менее экономически успешные регионы. Но мы обеспокоены тем, что бюджетный комитет Верховной Рады решил уменьшить эту сумму на 5 млрд грн. Это предложение в случае одобрения уменьшит финансирование Фонда регионального развития более чем наполовину и уменьшит шансы для прозрачной поддержки тех регионов Украины, которые более всего нуждаются в поддержке для экономического роста. Мы призываем Верховную Раду вернуться к изначальному бюджету, который был предложен правительством», - сказал он.

По словам Мингарелли, децентрализация является важнейшим вопросом реформирования Украины, в рамках которого местные власти должны иметь четкое представление о количестве доступных ресурсов для долгосрочного планирования.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета Украины на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 млрд грн, или 2,4% ВВП, ко второму чтению в Верховной Раде, доработанный после принятия парламентом за основу 14 ноября с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам бюджета.