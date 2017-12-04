Госстат: мужчины в Украине зарабатывают почти на треть больше, чем женщины

В Украине за январь-сентябрь 2017 года среднемесячная заработная плата мужчин превысила заработную плату женщин на 29%, сообщила Государственная служба статистики.

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За 9 месяцев среднемесячная зарплата штатного работника - мужчины в Украине составила 8271 грн, тогда как среднемесячная зарплата штатного работника - женщины составила 6414 грн.

Согласно сообщению, наиболее высокие зарплаты в Украине в сфере финансовой и страховой деятельности. Там мужчины зарабатывают в среднем 17 207 грн, а женщины - 11 220 грн.

Наиболее низкий уровень зарплат у мужчин, которые работают в сфере охраны здоровья – там за 9 месяцев среднемесячная зарплата штатного работника составила 5509 грн. Для женщин наиболее низкий уровень зарплат наблюдался в сфере временного размещения и организации питания, где среднемесячная заработная плата составила за январь-сентябрь 4785 грн.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 1 полугодии 2017 года среднемесячная заработная плата мужчин превысила заработную плату женщин на 26,6%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2017 года по сравнению с октябрем 2016 года увеличилась на 37,9%, а по сравнению с прошлым месяцем 2017 года выросла на 0,4% - до 7377 грн.