Как заработать четверть миллиона гривень на результате матча "Шахтер" – "Манчестер Сити" рассказали в МСЛ

В ближайшие дни состоятся матчи заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Наши клубы также продолжают борьбу в престижных европейских соревнованиях, и если Динамо и Шахтер уже обеспечили себе участие в евротурнирах весной, то Заре за путевку в плей-офф Лиги Европы еще нужно побороться.

Те, кто уверен, что сможет предугадать результаты футбольных матчей, могут попробовать выиграть 250 000 гривен от лотереи Спортпрогноз. Для этого нужно спрогнозировать результаты фартового 777-го тиража, в котором представлены противостояния «Шахтер» – «Манчестер Сити», «Заря» - «Атлетик» и других матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщают в пресс-службе компании.

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Ранее УНИАН сообщал о двух победителях, которые сорвали рекордный джекпот в Спортпрогнозе. А Организаторы лотереи напоминают, что в этом году было выиграно 26 джекпотов на общую сумму более 4 000 000 гривен.