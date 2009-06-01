Проект закона о запрете на повышение процентных ставок

Комитет по вопросам финансов и банковской деятельности рекомендует парламенту принять за основу проект закона о внесении дополнений в некоторые законодательные акты Украины (о запрете финансовым учреждениям в одностороннем порядке увеличивать размер процентов и других платежей, предусмотренных кредитным договором).

Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении аппарата Верховной Рады.

В частности, в законопроекте (регистр. №3524-1) предлагается запретить финучреждениям в одностороннем порядке увеличивать размер процентов по кредитному договору.

На заседании Комитета также был рассмотрен проект закона о внесении изменений в Закон "О финансовых услугах и государственной регуляции рынков финансовых услуг" (об урегулировании порядка внесения изменений в договоры о предоставлении финансовых услуг) (регистр. №3524).

В законопроекте предлагается дополнить ст. 6 Закона "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" новой частью, в которой предусматривается запретить финучреждениям в одностороннем порядке менять существенные условия заключенных договоров о предоставлении финансовых услуг, в том числе увеличивать размер процентной ставки, уменьшать срок договора и т.д.

Комитет пришел к выводу, что вопрос запрета финучреждениям в одностороннем порядке увеличивать процентные ставки в законопроекте №3524-1 решается комплексно как путем внесения изменений в Закон "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", так и в Гражданский кодекс. Поэтому Комитет рекомендует принять данный проект закона за основу, а во время подготовки ко второму чтению учесть ряд положений законопроекта №3524 (в частности, о запрете финучреждению в одностороннем порядке уменьшать срок действия договора).