Что будет с гривней: в Нацбанке заверили, что все под контролем и не ожидают существенных колебаний курса

Ситуация на валютном рынке находится под контролем Национального банка и совета НБУ, который ожидает умеренной волатильности обменного курса гривни до конца текущего года.

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Об этом сообщил глава совета Богдан Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

«Мы ожидаем умеренную волатильность обменного курса до конца текущего года. Основаниями для этого являются динамика поступлений валюты от экспорта нового урожая и некоторые фундаментальные факторы, прежде всего, внешняя ценовая конъюнктура, которая продолжает оставаться благоприятной для товаров отечественного экспорта», - написал Данилишин.

По его словам, сравнительно высокими остаются мировые цены на украинскую сталь, железную руду и пшеницу. Кроме того, в октябре зафиксировано снижение дефицита текущего счета платежного баланса, а на наличном валютном рынке восстановилось превышение предложения валюты со стороны населения над спросом.

«Что касается текущей динамики обменного курса гривни и ситуации на валютном рынке, то сейчас курс возвращается к колебаниям на уровне, близком к тому, который был в конце прошлого и в начале текущего годов», - добавил Данилишин.

Он объяснил текущие колебания на валютном рынке сезонным снижением экспортной выручки по отдельным группам товаров, повышением спроса на валюту для закупки энергоносителей.

Кроме того, как отметил Данилишин, давление на курс обусловили недавние выплаты возмещения НДС экспортерам, что снижает для них необходимость в продаже валюты и стимулирует направлять средства на ее покупку.

Помимо этого, Данилишин пояснил, что рост экспортной выручки аграриев в последние годы стимулирует рост импорта сельхозтехники, а также аграрии закупают удобрения для нужд посевной кампании озимых культур.

«Относительно возможного увеличения бюджетных расходов в конце года: Национальный банк сотрудничает с Министерством финансов с тем, чтобы эти расходы, как и возмещение НДС, осуществлялись как можно более равномерно, чтобы они не производили давление на валютный рынок», - подчеркнул глава совета НБУ.

Он также напомнил, что курс, на базе которого рассчитывался госбюджет-2017, на уровне 27,2 грн долл., является чисто техническим показателем, а не целевым ориентиром для НБУ или рынка.

Справка УНИАН. Сегодня, 4 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к открытию торгов установились на уровне 27,12/27,16 грн/долл., что на 30 копеек ниже уровня открытия торгов в прошлый понедельник, 27 ноября.

Национальный банк объясняет текущие колебания на валютном рынке сезонными факторами, включая закупку энергоносителей и рост импорта в преддверии новогодних праздников, а также крупными выплатами возмещения по налогу на добавленную стоимость.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.