НБУ спасает гривню: продал банкам почти $30 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 4 декабря, продал банкам 29,4 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 27,1808 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 43,6 миллиона долларов.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке, по данным НБУ, к 14:00 установился на уровне 27,2182 гривни/доллар.

Справка УНИАН. Сегодня, 4 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к открытию торгов установились на уровне 27,12/27,16 гривни/доллар, что на 30 копеек ниже уровня открытия торгов в прошлый понедельник, 27 ноября.

Национальный банк объясняет текущие колебания на валютном рынке сезонными факторами, включая закупку энергоносителей и рост импорта в преддверии новогодних праздников, а также крупными выплатами возмещения по налогу на добавленную стоимость.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 гривни/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.