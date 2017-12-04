Прибыль платежеспособных банков Украины превысила 2 миллиарда

Платежеспособные банки Украины по итогам января-октября 2017 года получили 2,154 млрд грн чистой прибыли, сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Напомним, что общий убыток работающих банков Украины за январь-октябрь 2016 года составил 12,6 млрд грн.

По данным регулятора, прибыль работающих банков в октябре составила 748 млн грн.

Согласно сообщению, доходы банков за январь-октябрь составили 146,203 млрд грн, расходы – 144,048 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины в 2016 году обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 млрд грн. С учетом неплатежеспособных банков убыток банковской системы составил 160,143 млрд грн.

Предыдущий рекордный убыток банковской системы Украины был зафиксирован в 2015 году, когда отрицательный финансовый результат работающих банков составил 66,6 млрд грн.