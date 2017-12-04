Госбюджет-2018: на развитие регионов предусмотрено почти 13 миллиардов

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает 12,9 миллиарда гривень инвестиций в развитие регионов Украины, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

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"В следующем году мы инвестируем 12,9 миллиарда гривень в развитие регионов. Это дополнительный ресурс на новые дороги, новые школы и детсады, новые больницы и другие социально-экономические нужды регионов", - сообщил премьер.

Согласно инфографике, опубликованной на странице премьера, проект госбюджета также сохраняет механизмы реверсной дотации, финансирования льгот и прямых бюджетных отношений с состоятельными территориальными общинами, а также покроет 9 миллиардов гривень долга из 332 местных бюджетов за 2009-2014 года.

Как сообщал УНИАН, по словам президента Украины Петра Порошенко, до конца текущего года ожидается увеличение собственных доходов местных бюджетов до 171 миллиарда гривень.

Проект госбюджета на 2018 год предполагает рост доходов местных бюджетов на 36%.