В украинских банках сократилось количество неработающих кредитов

Объем "дефолтных" кредитов (неработающих кредитов со 100%-ной вероятностью невозврата) в украинских банках на 1 ноября 2017 года составил 587,079 миллиарда гривень или 56,5% от общего объема выданных кредитов.

Читайте такжеВ НБУ оценили уровень проблемных кредитов в 57%

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины о распределении кредитов физическим и юридическим лицам по классам должника, 15,6% дефолтных кредитов на сумму 91,523 миллиарда гривень приходится на заемщиков – физических лиц, 84,4% на 495,556 миллиарда гривень - юридических лиц (кроме банков, бюджетных учреждений и должников по инвестиционным кредитам).

Больше всего "дефолтных" кредитов в неплатежеспособном "Родовид Банке" (100%), а также в дочерних структурах российских госбанков - "ВТБ Банк" (95,4%) и "БМ Банк" (94,3%).

Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, за январь-октябрь 2017 года выросли на 1,6% – до до 1,277 триллиона гривень.

По состоянию на 1 ноября 2017 года, количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 88, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.