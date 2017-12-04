Украинским супругам разрешили брать кредиты втайне друг от друга - выплачивать придется поровну

Супругам в Украине разрешили одалживать деньги без согласования друг с другом. При этом Верховный суд постановил, что две половинки обязаны нести солидарную ответственность по займу даже, если не знали о нем. Муж и жена - каждый должен выплатить по 50% суммы, пишет UBR.ua.

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"ВСУ стал прямо противоречить нормам Семейного и Гражданского кодексов: в нем говорится, что любое заимствование должно происходить с разрешения второй стороны. Неважно это банк, с которым подписывается кредитный договор или родственник, который одалживает деньги под стандартную расписку. В обоих случаях, должно быть письменное согласие второй стороны: муж или жена должны засвидетельствовать, что они знают о займе и не возражают против него. Однако сейчас Верховный суд решил иначе: он поставил, что солидарная ответственность включается даже в случаях, когда вторая "половинка" не знала о кредите. Это открывает колоссальные возможности для злоупотреблений", — отметил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Он считает, что в большей степени новый подход ВСУ затронет частных кредиторов.

"Думаю, что банки по крупным займам и дальше будут требовать от второго супруга расписку, что он не возражает против оформления кредита. Но в частном секторе люди смогут творить, что захотят, особенно, если дело будет идти к бракоразводному процессу. Никто не помешает, скажем, жене на бумаге оформить у своей матери кредит без согласования, а затем написать ей же расписку в том, что она свою половину по данному займу уже внесла. После этого теща сможет, согласно трактовке Верховного суда, требовать с зятя вторую половину якобы предоставленной ссуды. Провернуть такое можно легко, указав, что средств были потрачены на текущие семейные нужды или на ребенка. Мужа теперь ставить в известность необязательно, но засудить его за кредитную выплату можно", - заверил Кравец.

Он считает, что новая возможность существенно увеличит число имущественных судебных споров между супругами по всей стране. Это притом, что суды и без того перегружены спорами подобного рода.

"Вопрос распределения долгов между супругами в процессе раздела имущества возникает достаточно часто, но, в большинстве случаев, суды приходят к выводу, что такие обязательства являются общими, как и имущество, приобретенное на одолженные деньги. Тем не менее, супруги пытаются вешать друг на друга кредитные долги, уклоняться от обязательств перед банками и другими кредиторами. Но суды не соглашаются с такой позицией. Главное, доказать, что деньги были использованы на общие нужды семьи", - рассказал управляющий партнер АО "Suprema Lex" Виктор Мороз.

Юристы признают, что чаще всего судебные споры между супругами возникают перед подачей заявлений о разводе или в ходе бракоразводного процесса. И говорят о стремительном увеличении числа тяжб по разделу имущества. Люди устраивают в судах настоящую войну не только за квартиры, машины, землю или бизнес, но и за менее дорогие вещи. Бытовую технику, мебель, книги и прочее. Снижение планки в последние годы объясняют общим уменьшением достатка населения.