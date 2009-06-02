Россия готова помочь Украине

Россия готова оказать Украине необходимую помощь в условиях кризиса совместно с МВФ и Евросоюзом.

Об этом заявил министр финансов РФ Алексей КУДРИН по итогам заседания российского правительства, передает РИА «Новости».

"Мы ожидаем, что это должны быть и МВФ, и ЕС, тогда Россия готова присоединиться к этим усилиям", - сказал А.КУДРИН.

По словам министра, в рамках приезда в РФ миссии МВФ он встречался с ее руководством и на этой встрече обсуждался вопрос о необходимости поддержки Украины со стороны ЕС.

Как отметил А.КУДРИН, оказание помощи Украине в условиях кризиса необходимо для того, чтобы "не сорвать поставки газа и обеспечить бесперебойную работу подземных газовых хранилищ в осенне-зимний период".