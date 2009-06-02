МВФ призывает Россию уменьшить стимулирование экономики

МВФ призывает Россию быть поосторожнее с мерами по стимулированию экономики и рекомендует уменьшить размер пакета таких мер на 2009 г. Об этом говорится в сообщении для печати, сделанном вчера миссией МВФ в Москве и распространенном пресс-службой Фонда в Вашингтоне. Миссия во главе с Поулем Томсеном работала в России с 21 мая по 1 июня в рамках традиционного ежегодного обзора экономики на основании 4-й статьи Устава МВФ, пишут Ведомости.

Отметив, что осмотрительная финансово-бюджетная политика, проводившая в период «нефтяного бума», обеспечила российским властям возможности для расширения бюджетных программ, Томсен в то же время выразил мнение, что содержание пакета фискального стимулирования «можно улучшить», исходя не только из сиюминутных, но и из среднесрочных задач российской экономики.

По мнению специалиста, «планируемый сдвиг в финансово-бюджетном подходе России в 2009 году, возможно, трудно будет обернуть вспять, когда в экономике начнется оздоровление», а это чревато «сохранением такой структуры расходов и налогов, которую невозможно будет поддерживать без перегрева (экономики России) и чрезмерно быстрого подъема реального курса» национальной валюты. Судя по этим высказываниям, МВФ опасается, что ослабление финансово-бюджетных «тормозов» в России для «подстегивания» экономики может принести ей больше вреда, чем пользы.

Томсен уточнил, что размеры дискреционных бюджетных расходов на программы стимулирования следует ограничить таким образом, «чтобы общий дефицит… составлял 7-8% ВВП, а не 10% ВВП, как сейчас планируется». Общий дефицит как раз и состоит из автоматического — вызываемого снижением доходов казны в условиях кризиса, и дискреционного, т.е. сознательно добавляемого, в данном случае, для борьбы с кризисом. «Более целенаправленный, но в то же время меньший по размеру пакет стимулов может оказать сравнимое воздействие на экономическую активность и в то же время позволить избежать постоянных изменений в налоговой и расходной структуре бюджета», — заявил Томсен.

«Заглядывая вперед, если в 2009 г дискреционный стимул будет меньше, то сохранятся возможности для продолжения фискального стимулирования в 2010 г в случае дальнейшего ослабления прогнозов по темпам роста», — добавил он. В принципе эти увещевания противоречат настойчивым призывам МВФ ко всем странам, имеющим такую возможность, предельно увеличивать сейчас размеры бюджетного стимулирования. Соответственно слова Томсена означают, что в России сейчас МВФ такой возможности уже не видит.