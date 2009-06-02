Иена укрепляет позиции

08:26, 02 июня 2009
Финансы
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Доллар снизился к евро

Курс японской валюты во вторник 2 июня повышается по отношению к американскому доллару и единой европейской валюте. Инвесторы ожидают, что иена будет пользоваться повышенным спросом у компаний-экспортеров, которые переводят домой прибыли, полученные от реализации их продукции за переделами страны, сообщает k2kapital..

На этом фоне сегодня за один евро предлагают уже 136,43 иены, а не 137,24 иены как вчера вечером на торгах в Нью-Йорке. К американскому доллару курс иены повысился с 96,59 иены/доллар до 96,33 иены/доллар.

Доллар сегодня выглядит не слишком привлекательно, участники торгов опасаются, что долговая нагрузка американского правительства подвергнет риску его кредитный рейтинг. Тем не менее, по отношению к евро курс доллара понизился со $1,4246 за евро до $1,4166 за евро. Курс евро меняется не слишком значительно в преддверии  публикации макроэкономической статистики. Аналитики полагают, что доклад об обстановке на европейском рынке труда, который будет обнародован сегодня позднее, добавит Европейскому Центральному банку аргументов для сокращения ключевой ставки.

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