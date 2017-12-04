Доллар и евро дорожают 5 декабря: Нацбанк опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2721,5318 (4 декабря – 2705,4320)

100 EUR – 3229,0975 (4 декабря – 3215,4059)

10 RUR – 4,6135 (4 декабря – 4,6232)

Читайте такжеЧто будет с гривней: в Нацбанке заверили, что все под контролем и не ожидают существенных колебаний курса

Как сообщал УНИАН, 4 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,20/27,23 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,21/32,24 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,2153 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 652 сделки на сумму 487,90 миллиона долларов.