Цена на золото немного снизилась

Цена на золото в понедельник 1 июня немного снизилась в связи с выходом положительных макроэкономических отчетов, которые понизили инвестиционный интерес к желтому металлу, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота подешевели 0,30 долл. до 980 долл. за тройскую унцию.

Июльские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на 0,12 долл. на отметке 2,32 долл. за фунт.