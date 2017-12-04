Госказначейство: в ноябре бюджет не выполнен по доходам на 17%

Государственный бюджет Украины в ноябре получил 77,004 миллиарда гривень доходов, что на 17% ниже планового показателя на этот месяц.

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Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, поступления за ноябрь на 3,6% ниже показателя за аналогичный месяц 2016 года.

Согласно приведенным данным, в ноябре поступило 35,336 миллиарда гривень налоговых платежей, что на 28,3% ниже планового показателя и на 5% - показателя за аналогичный месяц прошлого года.

Также сообщается, что в январе-ноябре 2017 года госбюджет получил 724,473 миллиарда гривень доходов, что на 2,1% больше бюджетной росписи на этот период и на 33,3% выше показателя за аналогичный период 2016 года.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины за январь-октябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 1,4 миллиарда гривень против 60,3 миллиарда гривень дефицита за аналогичный период предыдущего года.