JPMorgan надеется привлечь 5 млрд. долл.

Банк JPMorgan Chase & Co (JPM) планирует привлечь 5 млрд. долл. через продажу обычных акций и рассчитывает, что это поможет ему уже в июне вернуть 25 млрд. долл., полученных от государства, сообщает k2kapital со ссылкой на Reuters.

Банк объявил о планируемой продаже акций в понедельник и, как утверждает источник Reuters, во вторник утром оценит размещение.

JPMorgan, который является вторым крупнейшим банком США, недавно участвовал в проведенных правительством "стресс-тестах" и вошел в число девяти банков, которым, по итогам тестов, не нужно привлекать дополнительный капитал.

Банк заявил, что когда он завершит очередное привлечение капитала, он выполнит все необходимые условия для возвращения 25 млрд. долл., полученных им в рамках программы по спасению проблемных активов (TARP). Он надеется расплатиться с правительством "до конца июня" и полагает, что это будет "в интересах страны и компании".