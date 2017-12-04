Дефицит госбюджета-2018 в проекте вырос почти на 4 миллиарда - законопроект

Верховная Рада обнародовала доработанный ко второму чтению и утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2018 год с увеличенным показателем дефицита по сравнению с первоначальным вариантом на 3,9 миллиарда гривень - до 81,8 миллиарда гривень.

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"Определить на 2018 год предельный объем дефицита государственного бюджета Украины в сумме 81,8 миллиарда гривень", - говорится в законопроекте, в то время как первоначальный вариант сметы, утвержденный правительством 15 сентября, предусматривал дефицит в размере 77,9 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.

Согласно документу, доходы госбюджета увеличиваются на 37 миллиардов гривень – до 914 миллиардов гривень, расходы – на 41 миллиард гривень, до 989 миллиардов гривень.

Предельный объем государственного и гарантированного государством долга на 31 декабря 2018 года остается на уровне первоначального проекта - в размере 2,747 триллиона гривень.

Напомним, что накануне рассмотрения проекта госбюджета Украины на 2018 год в парламенте в первом чтении Международный валютный фонд, специалисты которого работали в Киеве с 9 по 17 ноября, заявил о намерениях продолжить обсуждение проекта с украинскими властями, чтобы обеспечить предусмотренный программой с Фондом показатель дефицита в 2,5% ВВП.

В то же время, комментируя это заявление, в Минфине заверили, что параметры разработанного правительством и принятого Верховной Радой в первом чтении проекта госбюджета на 2018 год соответствуют требованиям программы с МВФ, при этом подготовка проекта ко второму чтению не предусматривает увеличения дефицита, который в первоначальном проекте составлял 2,4% ВВП.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 1 декабря утвердил проект государственного бюджета Украины на 2018 год ко второму чтению в Верховной Раде, доработанный после принятия парламентом за основу 14 ноября с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам бюджета.

Как отметил в ходе заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман, в текущем году рост экономики составит 2% при инфляции 11,2%, а в следующем рост экономики ускорится до 3%, при этом инфляция замедлится до 9%.

Рассмотрение проекта госбюджета-2018 в парламенте ожидается 7 декабря.