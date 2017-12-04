НБУ с 25 декабря расширяет возможности банков по управлению ликвидностью

Национальный банк Украины расширил возможности банков по управлению своей ликвидностью, сократив норму обязательных резервов, которые банки должны хранить на корсчете в НБУ ежедневно на начало операционного дня, до 0% с 40%, требуемых ранее.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №752, вступающее в силу с 25 декабря 2017 года.

Этим же постановлением регулятор отменил норму о допустимом количестве нарушений порядка обязательного резервирования.

В НБУ пояснили, что теперь выполнение требований об обязательном резервировании будет контролироваться по среднему показателю за соответствующий период.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 28 ноября отменил принятое в феврале 2015 года постановление, предусматривающее неприменение к банкам мер воздействия за нарушения экономических нормативов, связанное с кризисной ситуацией в экономике и девальвацией гривни, но при этом накладывающее ряд ограничений на такие банки.