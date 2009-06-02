Moody’s: банкам РФ потребуется рекапитализация в 40 млрд долл.

В этом году российской банковской системе потребуется рекапитализация из внешних источников в размере 1,3 трлн рублей (около 40 млрд долларов), сообщает BFM.ru со ссылкой на обзорную статью рейтингового агентства Moody`s.

По словам помощника вице-президента московского отдела Moody`s Семена Исакова, сложные условия работы банков РФ и слабые макроэкономические показатели страны приведут к снижению качества активов и прибыли. Это вызовет сокращение собственных средств банков, сказал аналитик. По этим причинам Moody`s ожидает, что потребность в рекапитализации у банков РФ будет высокой.

Российский банковский сектор в большой степени зависит от поддержки государства. Одна из причин этого - сложности с привлечением средств у собственных акционеров. Агентство оценивает в 757 млрд рублей (23,6 млрд долларов) общий объем господдержки, предоставленной банкам до сегодняшнего момента. Аналитики агентства не исключают, что этих средств не хватит для удовлетворения всех потребностей банков в рекапитализации. Поскольку "львиная доля" государственной поддержки получают госбанки, Moody`s прогнозирует консолидацию российского банковского сектора.