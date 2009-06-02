В госбюджет с начала года поступило более 79 млрд. грн.

За пять месяцев текущего года в Государственный бюджет Украины поступило 79,2 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), что составляет 104,6% поступлений согласно бюджетной росписи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Госказначейства Татьяна СЛЮЗ сегодня на брифинге.

В мае, по данным Госказначейства, в Госбюджет поступило 17,153 млрд. грн. – 106,8% бюджетной росписи. Из них в общий фонд 13,7 млрд. – 100,1% от плана, в спецфонд - 3,4 млрд. грн. – 146,1%.

По информации Т.СЛЮЗ, за 5 месяцев текущего года возмещение НДС составило 12 млрд. 29 млн. грн. при плане 12 млрд. 33 млн. грн., что на 524 млн. больше, чем было возмещено в январе-мае 2008 года.

Т.СЛЮЗ отметила, что сложность с выполнением бюджета за май заключалась в том, что в этом месяце было всего лишь 18 рабочих дней.