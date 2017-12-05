Кабмин обеспечит рост средней зарплаты до 10 тысяч гривень - Гройсман

Кабинет министров Украины в рамках политики роста экономики и социальных стандартов ставит задачу обеспечить в 2018 году увеличение средней заработной платы в Украине до 10 тысяч гривень с нынешних 7400 гривень. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Мы предусматриваем не только рост минимальной зарплаты в 2018 году, но и средней зарплаты. Сегодня этот показатель составляет 7400 гривень в среднем. Это зарплаты, с которых платят налоги. Задача на следующий год - не менее 10 тысяч гривень. Наша задача - довести показатель средней зарплаты, с которой уплачены налоги, до 10 тысяч гривень. Я на этом буду концентрироваться", - сказал премьер.

По словам Гройсмана рост экономики и достижение достойного уровня оплаты труда позволят побороть дефицит квалифицированных кадров в Украине.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2017 года по сравнению с октябрем 2016 года увеличилась на 37,9%, а по сравнению с прошлым месяцем 2017 года выросла на 0,4% - до 7377 гривень.

С 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена более чем в 2 раза – до 3200 гривень. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что в рамках бюджета на 2018 год может быть предусмотрено увеличение минимальной заработной платы до 4100 гривень.