Премьер убежден в достижении Украиной в 2018 году экономического роста на уровне 5-7%

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден в достижении Украиной в 2018 году экономического роста на уровне 5-7% при заложенном в проекте государственного бюджета прогнозном показателе на уровне 3%. Об этом глава правительства заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Я четко убежден, что 3% роста - это не то, чего мы можем достичь даже в 2018 году. И 5-7% роста экономики мы сможем достичь", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, достижение ускоренных темпов роста экономики возможно за счет правильных решений по созданию инвестиционного климата, включая привлечение инвестиций в государственный сектор экономики и фискальное стимулирование вложений в развитие для бизнеса.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что рост экономики Украины по итогам 2017 года составит около 2%, а инфляция достигнет 11,2%.

Правительство планирует в следующем году предложить бизнесу отсрочку уплаты налога на добавленную стоимость на срок до двух лет при импорте оборудования.

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал замену в 2018 году налога на прибыль налогом на выведенный капитал, которым будут облагаться лишь средства, выведенные из бизнеса для потребления, а не прибыль, реинвестированная в производство.