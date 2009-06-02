Кругман: мировая экономика начнет рост через 2 месяца

Миру удалось избежать «полной катастрофы» и индустриальные страны уже в этом году могут зафиксировать рост, считает нобелевский лауреат Пол Кругман (Paul Krugman), профессор, преподаватель экономики Принстонского университета, , сообщает BFM.ru.

«Я не удивлюсь, если международная торговля стабилизируется, а мировое производство выровняется и начнет расти уже через два месяца», — заявил Кругман. — Я не удивлюсь стабилизации или даже положительному росту ВВП в США и, возможно, в Европе во втором полугодии».

Однако Кругман опасается долгого спада продолжительностью в 10 лет, подобно японскому сценарию 1990-х годов.

Нобелевский лауреат заявил, что японское решение, предполагающее экспортно-ориентированный рост, сегодня не сработает, потому что спад носит глобальный характер. «В некоторых отношениях для нас самое худшее уже позади, но есть большая разница между стабилизацией и восстановлением утраченных позиций».

«Мы избежали полной катастрофы, но как обеспечить реальный подъем? Мы не можем рассчитывать, что выходом будет экспорт. Другой планеты, с которой можно было бы вести торговлю, у нас нет. Таким образом, путь Японии ни для кого сегодня недоступен», — комментирует Кругман.

Восстановлению глобальной экономики может способствовать увеличение инвестиций крупнейшими корпорациями, существенные технологические изменения, сопоставимые с IT-революцией в 1990-е годы, или правительственные меры против изменения климата.

Выступая в ОАЭ, Кругман также заявил, что государства Персидского залива, привязывая свои валюты к доллару, подвергают себя влиянию «необоснованных колебаний», и было бы лучше регулировать курс к корзине валют.

«Это регион, у которого такой же торговый оборот с еврозоной, как и с США. Если вы считаете, что нужна привязка, экономические факторы говорят, что это должна быть корзина валют, взвешенная с учетом внешней торговли», — пояснил Кругман.

После резкого падения курса доллара в прошлом году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Оман столкнулись с необходимостью отмены или ослабления привязки курса своих валют.

Саудовская Аравия фиксирует риал с 1986 года, Бахрейн применяет аналогичную политику с 1980 года. Только в Кувейте из шести арабских стран Персидского залива привязка к доллару была отменена — в мае 2007 года. Сейчас курс кувейтского динара регулируется относительно корзины валют, включающей доллар, евро и британский фунт.

ОАЭ, вторая крупнейшая экономика в арабском мире, 20 мая года вышла из проекта планируемого валютного союза нефтедобывающих стран Персидского залива, тем самым нанеся удар по идее создания в регионе единой валюты, подобной евро.

«Положение ухудшается, но уже не так быстро, —заявлял Кругман на прошлой неделе. — Я не думаю, что мы достигли дна, однако до него осталось совсем немного. Я больше опасаюсь того, что мы не сможем отскочить и останемся на дне. Пути восстановления неочевидны».

Стоит также напомнить, что, по мнению Кругмана, стабилизация мировой экономики повредит доллару. Экономист прогнозирует ослабление американской валюты, объясняя это тем, что с улучшением мировой конъюнктуры важность доллара как «надежного укрытия» для инвесторов будет снижаться.

Кругман, который ранее критиковал администрацию Обамы за «полумеры», вновь предупредил, что было выделено недостаточно денег, чтобы поддерживать экономический рост. По его мнению, без дальнейшей помощи американская экономика может оставаться в подавленном состоянии еще минимум пять лет.

Между тем, по данным опроса Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE), эксперты ожидают скорых улучшений. Рецессия в США может скоро закончиться, однако продолжающееся снижение занятости и падение цен на жилье указывают на то, что восстановление экономики будет идти медленнее по сравнению с прошлыми спадами.

Почти 75% опрошенных заявили, что экономический спад завершится к III кварталу текущего года. Остальные полагают, что поворотная точка будет пройдена в IV квартале 2009 или I квартале 2010 года. Никто из респондентов не считает, что рецессия, которая продолжается вот уже 17 месяцев, будет продолжаться и после I квартала 2010 года.