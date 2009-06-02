Межбанк: курс доллара - 7,61/7,63 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6120/7,6355 грн./долл., по сравнению с 7,6200/7,6280 грн./долл. к закрытию торгов в понедельник.

Цены на российскую валюту снизились до 0,2466/0,2478 грн./рубль, тогда как вчера цены установились на уровне 0,2483/0,2490 грн./рубль.

Котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7285/10,7625 грн./евро. Вчера торги закрылись на уровне 10,8140/10,8310 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,4124/1,4126 долл./евро (понедельник - 1,4218/1,4220 долл./евро).

В понедельник, 1 июня, Национальный банк вышел на рынок с покупкой долларов по курсу 7,62 грн./долл.