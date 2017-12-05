Госбюджет-2018: Кабмин предлагает Раде увеличить доходы за счет прибыли госкомпаний

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде в рамках проекта государственного бюджета Украины на 2018 год, подготовленного ко второму чтению, увеличить доходы сметы на 36,571 миллиарда гривень за счет повышения прибыли и дивидендов госкомпаний, налога на прибыль предприятий и платы за пользование радиочастотным ресурсом.

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Согласно доработанному ко второму чтению и утвержденному правительством проекту, опубликованному на парламентском сайте, плановые поступления прибыли и дивидендов госкомпаний предлагается увеличить на 13,851 миллиарда гривень, налог на прибыль предприятий – на 9,5 миллиарда гривень, плату за пользование радиочастотным ресурсом – на 6,263 миллиарда гривень.

Кроме того, в отличие от первоначального варианта, доработанный проект предполагает получение 4,7 миллиарда гривень от конфискации имущества по решениям суда за коррупционные правонарушения.

Помимо этого, в проекте предполагается рост по сравнению с первоначальным вариантом поступлений НДС с ввезенных в Украину товаров на 2,2 миллиарда гривень, ввозной пошлины - на 1,794 миллиарда гривень, прибыли Национального банка к перечислению в казну - на 1,725 миллиарда гривень.

Также предусмотрен рост доходов от экологического налога на 1,219 миллиарда гривень, платы за административные услуги - на 899,5 миллиона гривень, таможенного сбора - на 544 миллиона гривень, подоходного налога - на 348 миллионов гривень, ввозной пошлины - на 151 миллион гривень.

Одновременно в правительстве предлагают сократить плановые доходы по НДС и акцизу с произведенных в Украине товаров на 1,6 миллиарда гривень и 1,475 миллиарда гривень, соответственно.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада обнародовала доработанный ко второму чтению и утвержденный Кабинетом министров проект госбюджета Украины на 2018 год с увеличенным показателем дефицита по сравнению с первоначальным вариантом на 3,9 миллиарда гривень - до 81,8 миллиарда гривень, доходов - на 37 миллиардов гривень - до 914 миллиардов гривень, расходов – на 41 миллиард гривень, до 989 миллиардов гривень. Предельный объем государственного и гарантированного государством долга на конец года остается на уровне 2,747 триллиона гривень.

В основе проекта макроэкономический прогноз правительства, согласно которому ожидается рост реального ВВП Украины в следующем году на 3% при инфляции 9%.

Накануне рассмотрения госбюджета-2018 в парламенте в первом чтении Международный валютный фонд, специалисты которого работали в Киеве с 9 по 17 ноября, заявил о намерениях продолжить обсуждение проекта с украинскими властями, чтобы обеспечить предусмотренный программой с Фондом показатель дефицита в 2,5% ВВП.

Рассмотрение проекта госбюджета-2018 в парламенте во втором чтении ожидается 7 декабря.