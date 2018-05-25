«ПромэкономБанк будет бескризисным. У меня есть средства гарантировать это»...

Председатель Наблюдательного совета ОАО «Мостобуд», а с мая 2009 года – председатель Наблюдательного совета ОАО КБ ПромэкономБанк прокомментировал УНИАН факт покупки финучреждения и планы на перспективу...

- Владимир Степанович, в разгар финансового кризиса покупать банк… Не слишком ли погорячились?

Быть горячим парнем в бизнесе может стоить самого бизнеса. Покупка банка - плановая. Главная задача, которую решаю – создаю собственный финансовый инструмент для развития своего же бизнеса. Это будет универсальный банк для обслуживания, в том числе, принадлежащих мне предприятий. Кроме того, клиентами банка станут стабильно развивающиеся компании и бизнесмены – люди, которых я хорошо знаю и в которых уверен – не авантюристы и не проходимцы.

- Не купили ли Вы себе проблему, приобретя 75% акций ПромэкономБанка?

Я купил банк для себя. А для себя я приобретаю исключительно надежные вещи, товары, предприятия. Я не привык покупать проблемы. При этом отлично понимаю: чтобы добиться доверия клиентов, очень важна репутация банка, гарантии соблюдения договорных обязательств. Такое понимание предусматривает полное выполнение обязательств перед теми клиентами, которые уже имеют договора с ПромэкономБанком. Сегодня ни одно физлицо, ни один представитель малого и среднего бизнеса не может сказать, что банк заморозил или каким-то иным способом удерживает депозиты.

- Тем не менее, нынешнюю тенденцию массового закрытия депозитов никто не отменял…

Скажу откровенно, мы не будем развешивать на каждом углу рекламные «зазывалки», не будем давить на людей, а тем более обещать им «золотые горы». «Золотые горы» - только в сказках или в «элита-центрах». У нас – реально просчитанный, трезвый банковский бизнес. А люди пусть решают сами, куда им нести деньги. Моя задача – полностью гарантировать выполнение обязательств перед клиентами.

- Можно ли рассматривать приобретение банка в структуру Вашего бизнеса как шаг к созданию бизнес-группы?

Да.

- Но Ваш бизнес, например «Мостобуд», малым не назовешь. Вы намерены переориентировать банк с обслуживания физлиц, малого и среднего бизнеса на мега-компании?

Абсолютно нет. Банк сохраняет универсальность. Будем продолжать свою традиционную деятельность и развиваться. Терять то, что уже имеешь, - неразумно. Но и привлекать крупных корпоративных клиентов тоже будем. Это наш приоритет. Есть в ПромэкономБанке и такая «экзотическая» услуга, как ломбардное кредитование. Твердо знаю: раздавать деньги налево и направо без соответствующего обеспечения мы не будем – это факт. Банк – это отдельный и новый для меня бизнес, к которому отношусь очень серьезно. Мой другой бизнес продолжает жить по своим законам. Общее в подходах одно – и к банку, и к строительству, и к другим направлениям я отношусь одинаково ответственно. Все должно работать и приносить прибыль. А заведенные в единую систему бизнес-группы – приносить еще большую прибыль.

- Насколько я знаю, Вы – дипломированный финансист, в свое время окончили академию народного хозяйства по специальности «финансы»…

У меня хватает разума понимать, что надо многому учиться, многое постигать на практике. Ведь раньше я больше занимался производством. Должно пройти время, чтобы стал банкиром. Ничего страшного тут нет. Каждый бизнес имеет свою специфику, и каждый раз приходилось трудиться, чтобы постичь его тонкости.

- Что Вас, жесткого бизнесмена-производственника, больше всего удивило в банке? С чего Вы хотели начать работу и с чего пришлось начинать?

С чего хотелось?.. Конечно же, с прибылей (смеется). Но пришлось, как обычно, с проверки реального финансового состояния дел, с кадров. Это всегда главное на старте – иметь объективную картинку. Какой бизнес ни возьми, кадры – ключевой вопрос. Но в банковском деле требования к людям особенно высокие – и в деловом, и в моральном плане.

- Хотите сказать, ПромэкономБанку грозит кадровая перезагрузка?

Моя задача не увольнять людей, чтобы посадить на их место своих друзей с кумовьями, а собрать эффективную команду. Я имею достаточный опыт работы с производственными коллективами. Но в банковском бизнесе – особая специфика. Сегодня в ПромэкономБанке трудится очень много хороших специалистов, и думаю, подавляющее большинство из них будет работать и дальше. Оптимизм придает еще и то, что, в целом, система налажена, четко работает. Скажу больше, мы уже добились, что в банке проплаты проходят день в день. В нынешних условиях финансового кризиса подобное дорогого стоит. Мы не делим клиентов на первый или десятый сорт. Для нас каждый – уважаемый партнер.

- Намерены ли Вы развивать сеть филиалов, отделений банка, увеличивать количество банкоматов?

Для начала надо сохранить и закрепить все, что есть, обеспечить стабильность, надежность, прогнозируемость. Надо пережить кризис, и быть готовыми развиваться дальше. Конечно же, мы планируем присутствовать во всех регионах, ведь доступность определяет и уровень качества. А вот по поводу расширения сети банкоматов надо считать. На сегодня мы входим в так называемую систему «Радиус», которая позволяет нашим клиентам без дополнительных комиссионных, как в «родных» банкоматах, получать наличные в банкоматах других банков. На систему замкнуто более 30 банков. Образно говоря, если соответствующего банкомата нет около вашего дома, то он – обязательно за углом. Это очень удобно и важно. Ведь крупные корпоративные клиенты хотят реализовывать с ПромэкономБанком и зарплатные проекты. Система «Радиус» сделает такой «зарплатный» банкомат доступным для сотрудников предприятия.

- Известно, что Вы очень амбициозный человек. В «Мостобуд» пришли в 2003 году и буквально за пару лет предприятие в ряду лидеров. Относительно банка такие же планы?

Какие-то рейтинговые цифры называть пока наивно. Скажу так: я уверен, что ПромэкономБанк будет стабильным, надежным и бескризисным. У меня есть средства и возможности гарантировать это.

- Вы уже несколько раз назвали в качестве ключевого критерия надежность банка. В вашем понимании – что это такое?

Я - реалист. Сегодня мы даже не знаем, на какой стадии финансового кризиса находится и страна, и мир. Поэтому заявлять, что все сразу будет идеально, честный человек не имеет морального права. Но у меня даже сомнений нет, что в любых, даже самых сложных ситуациях, банк будет стабильным. У нас есть очень мощные рычаги влияния, ведь мы завязываем банк в единую систему с мощнейшими предприятиями, которые смогли выстоять и даже продолжают развиваться в условиях жесточайшего кризиса. Я говорю и о «Мостобуде», и о компаниях, входящих в корпорацию «Премьер-Финанс», и о другой своей собственности. Кроме того, уже выразили готовность стать клиентами ПромэкономБанка другие стабильные бизнес-структуры, которые я хорошо знаю и отслеживаю на протяжении многих лет. Более того, лично знаком с их собственниками и руководителями. Это дает возможность быть оптимистом и ответственно утверждать то, что репутация ПромэкономБанка как стабильного, надежного финансового института будет обеспечена.

- А отношения прежних банков-партнеров…

Мы должны держать марку. У нас есть обязательства перед другими банковскими учреждениями, мы их выполняем и выполнять будем. И потом, кто сказал, что я собираюсь рвать отношения, если они добрые и взаимовыгодные? Сломать систему можно за один день. Ты создать ее попробуй… Я абсолютно убежден, банковский бизнес и, скажем, производство – это совершенно разные виды предпринимательства. Глупо губить один вид бизнеса во благо другому. Каждый должен быть и прибыльным, и перспективным. Приобретение банка – это, если хотите, требование времени, реализация антикризисной программы бизнес-группы.

- Некоторые СМИ пишут, что 75% акций ПромэкономБанка приобрел «Мостобуд». А вот лично мне компетентные люди рассказали, что собственником банка стали Вы как физлицо…

Ваша информация более точная. Сегодня я как физлицо контролирую практически 75% (без каких-то сотых процента) акций банка. И намерен довести свой контроль до 100%. Надо только глубже разобраться в деталях. Проведем еще один аудит и тогда приму окончательное решение. Скорее всего, положительное. Предварительные договоренности по этому поводу есть.

- На официальных сайтах статданных размещена информация, что ранее собственниками банка были ЗАО «Интегрити», а также Евгений и Светлана Лихтеровы. У кого из них Вы приобрели акции?

У них и приобрел (смеется).

- Можете ли назвать сумму сделки?

Конечно, могу. Только, знаете, банковское дело в большей степени, чем другое, требует тишины. Поэтому отвечу так: сделка была взаимовыгодной.

- Те же сайты сообщают, будто полное название банка: ОАО коммерческий банк с иностранным капиталом ПромэкономБанк. Где прячете забугорные деньги?..

Если откровенно, я в нашем банке и цента зарубежного не видел. Кажется, что-то иностранное было еще при царе Горохе, а потом просто забыли поменять название. На первом же собрании нового состава акционеров мы это уже сделали. Как собственник могу ответственно заверить: ПромэкономБанк – 100% отечественный банк.

- Сегодня головной офис банка находится в Донецке…

Я уже принял решение – будем переводить в Киев.

- Провокационный вопрос: не рассматриваете ли Вы покупку банка как временное приобретение на период финансового кризиса?

Я купил его не для продажи, а для работы. Как бизнесмен я никогда не поверю тому, кто клянется, будто никогда и ничего не продаст. Бизнес – не семья, и не Родина, поэтому он продается и покупается. Это движение, которое определяет цена вопроса и время. Относительно банка – суть в концептуальном подходе. Моему бизнесу необходим финансовый инструмент, независимый от конъюнктуры, погоды и кризисов. Поэтому я, скорее, буду направлять усилия не на продажу, а на обеспечение эффективности работы такого инструмента.

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Если не секрет, что у Вас не сложилось с банком «Арма», который Вы намеривались купить еще в феврале?

Я тогда комментировал журналистам, что намерен приобрести банковское учреждение, и говорил, что у нас с десяток интересных инвестиционных предложений. В том числе от банка «Арма». Я бизнесмен, и потому прагматик. Прежде, чем совершить какой-либо поступок, все тщательно взвешиваю, приглашаю лучших специалистов, которые прокачивают ситуацию. Наши аналитики пришли к выводу, что пока мы покупаем ПромэкономБанк.

- Вы сказали «пока»… То есть, вопрос с банком «Арма» не закрыт?

Я привык отвечать за каждое слово. Могу лишь добавить: никогда не говори «никогда».

Алексей Мужчина (для УНИАН)

***Владимир Продивус родился в 1962 году в поселке Шахан (Казахстан). В 1963 году семья переехала в Украину.Окончил Винницкий пединститут им. Н. Островского, Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности «финансы», Межрегиональную академию управления персоналом (магистр психологии), Украинскую академию государственного управления при Президенте Украины (магистр государственного управления), профессор. Основал корпорацию «Премьер-Финанс» (Винница) и возглавил ее совет директоров, председатель наблюдательного совета ОАО «Мостобуд». С мая 2009 года – председатель наблюдательного совета ОАО КБ ПромэкономБанк. Заслуженный строитель Украины. Президент Национальной Федерации бокса Украины.