Валютные качели: гривня торгуется по 27,19 за доллар

Во вторник, 5 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,17/27,19 грн/долл.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,20/32,22 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4460/0,4466 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,1769 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 186 сделок на сумму 93,78 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,20/27,23 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,21/32,24 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.