Угроза новых санкций вынуждает россиян думать о возвращении денег назад в РФ

Риск новых санкций США заставляет российский истеблишмент возвращать денежные активы из-за рубежа и придумывать неординарные способы, как это сделать, чтобы минимизировать потери, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

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"В качестве идеи ряд представителей российской элиты, у которых есть счета за рубежом, предлагают выпустить облигации государственного валютного займа, которые обеспечили бы им больший доход и анонимность, чем банковские депозиты", - говорится в сообщении.

Изданию не удалось установить, кто именно лоббирует выпуск внутренних валютных бондов, и с кем эти люди контактируют в правительстве. Так же нет свидетельств того, что правительство рассматривает эту идею всерьез.

Минфин отказался комментировать данную тему.

Подписанный президентом США Дональдом Трампом 2 августа закон о расширении санкций обязывает американскую администрацию представить в конце января в Конгресс доклад о наиболее богатых политических деятелях и бизнесменах, приближенных к руководству России. В докладе также должен быть оценен их чистый капитал, источники дохода и бизнес-связи за пределами России.

Юристы, знакомые с санкциями, говорят, что сам доклад не будет иметь юридической силы, а включение в него не означает автоматическое применение санкций. Однако закон, подписанный Трампом, в целом повышает риски для компаний, ведущих бизнес с организациями, попавшими под санкции, и заставляет элиту опасаться за свои активы за границей.

"Слухи о том, что список физлиц и юрлиц под санкциями может быть расширен... заставляют богатых российских топов заводить деньги обратно в Россию", - сказал Reuters источник на финансовом рынке.

"(У людей) есть опасения, что санкции будут введены против лиц, которые косвенно зарабатывают на компаниях под санкциями, - сказал он. - Все сидят и ждут, что будет, но деньги заводят в Россию".

По аналогии с юридическими лицами, которым запрещено вести дела с российскими компаниями под санкциями и получать прибыль от сделок с ними, в этот список могут попасть топ-менеджеры, которые получают доход от компаний под санкциями в виде зарплаты и бонусов, предполагает источник.

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Топ-менеджер в российском госбанке сказал, что близкие к Владимиру Путину бизнесмены опасаются санкций и пытаются обезопасить свои сбережения, возвращая их в российские банки.

По его словам, они лоббируют выпуск Минфином специальных инструментов по примеру облигаций внутреннего валютного займа, в которые хотели бы вложить вернувшиеся на родину деньги и заработать на этом.

Источник в российском Минфине отверг эту идею, сказав, что никаких специальных инструментов не требуется, а при желании вложиться в суверенные бумаги, это можно сделать через российский депозитарий, купив еврооблигации. Источник в российском госбанке напомнил, что евробонды РФ на рынке - в ограниченном количестве, а новых выпусков нет.