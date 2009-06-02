Astrum: реструктуризация внешнего долга сдерживает рекапитализацию

Неразрешенность отдельными банками вопроса реструктуризации внешнего долга сдерживает рекапитализацию банковской системы Украины в целом. На это указывают эксперты компании «Astrum Investment Management»в еженедельном обзоре финансовых рынков.

Напомним, Национальный банк на прошлой неделе заявил, что процесс рекапитализации будет начат с трех банков: Укргазбанка, Родовид Банка и банка «Киев». Утверждение правительством первоочередного списка на рекапитализацию должно состояться в ближайшее время. Выбранные банки являются наименьшими среди претендентов на рекапитализацию по величине активов и внешней задолженности. При этом не исключено, что список сузится до двух банков из-за неразрешенности вопроса реструктуризации внешней задолженности Родовид Банком.

По мнению экспертов, приближение даты приезда миссии МВФ заставляет НБУ торопиться и провести показательную рекапитализацию хотя бы нескольких банков для демонстрации выполнения достигнутых договоренностей. В то же время МВФ делает упор на необходимости рекапитализации системных банков, финансовое состояние которых значительно влияет на банковскую систему в целом.

«Таким образом, критерием выполнения Украиной своих обязательств будет рекапитализация банков, не попавших в первый список. Учитывая стабилизацию ситуации с платежным балансом, МВФ может проявить меньшую уступчивость в переговорах с Украиной, что отсрочит получение третьего транша», - подчеркивают экспеты.