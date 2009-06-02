PPF и Assicurazioni Generali создали фонд прямых инвестиций

PPF Group и Assicurazioni Generali объявляют о запуске фонда PPF Partners, осуществляющего прямые инвестиции на развивающихся рынках Центральной, Восточной Европы и СНГ.

Об этом сказано в сообщении компаний, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, управляющей компанией фонда является PPF Partners Limited, в которой PPF Group будет принадлежать 72,5% акций. В свою очередь, Assicurazioni Generali получает пакет в размере 27,5% акций. PPF Partners Limited сможет использовать организационные и административные ресурсы обеих сторон. Кроме того, PPF Partners получит доступ к инвестиционным и управленческим ноу-хау, накопленным PPF Group в этих регионах.

Целью PPF Partners является обеспечение стабильного и высокого уровня доходности на вложенный капитал за счет долгосрочного партнерства с наиболее перспективными компаниями. Фонд готов активно сотрудничать с их менеджментом, способствуя развитию бизнеса, повышению эффективности управления и укреплению позиций компаний на рынке.

PPF Partners уже запустила первый фонд PPF Partners 1 LP, в который Assicurazioni Generali и PPF Group внесли 615 млн. евро. Фонд осуществил первоначальные инвестиции в компании в сферах коммунальных услуг и утилизации отходов, розничной дистрибуции нефтепродуктов, туризма и в медиаиндустрии в Чешской Республике, Румынии и в Украине.

Основатель и основной акционер PPF Group Петр КЕЛЛНЕР заявил: “Мы приветствуем расширение нашего успешного сотрудничества с Generali за пределами рынка страхования. Запуск совместного предприятия в сфере прямых инвестиций будет способствовать дальнейшему развитию нашего стратегического партнерства в Центральной, Восточной Европе и СНГ”.

Справка УНИАН. Группа PPF – одна из крупнейших международных финансово-инвестиционных групп в Центральной и Восточной Европе. Ее активы составляют около 10 млрд. евро. Группа PPF работает в области финансовой розницы (банки и страхование), прямых инвестиций и управления недвижимостью. За управление Группой отвечает PPF Group N.V. со штаб-квартирой в Амстердаме.

Generali Group представлена в странах Центральной и Восточной Европы. В 2008 г. Группа значительно укрепила свои позиции благодаря совместному страховому предприятию Generali PPF Holding (Generali Group - 51%, PPF Group - 49%). Сегодня Группа предоставляет услуги более чем 9 млн. клиентам в 13 странах.