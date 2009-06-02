Китай не планирует отказываться от доллара

Китайский финансовый эксперт опроверг предположения, что американский доллар может быть заменен в качестве мировой резервной валюты. Глава Китайского строительного банка Го Шуцин отметил, что не видит альтернативной валюты, способной заменить доллар за короткое время, пишет The Financial Times.

"Американский доллар - основная валюта, потому что их экономика - на первом месте по конкурентности и инновациям", - заявил Шуцин.

Банкир также выразил сомнения в целесообразности предложения главы китайского Центробанка Чжоу Сяочуаня заменить доллар "супер-независимой резервной валютой", основанном на специальных правах заимствования, предоставленных МВФ.

"Мы имели спецправа заимствования многие годы, но всем известно, что они работают небезупречно, - отметил Шуцин. - Люди так сильно беспокоятся о долларах из-за дисбаланса в текущем счете, но дефицит текущего счета существует давно, еще с начала 1970-х".

Большинство инвестиций КНР содержатся в долларовых активах, и только 6% - в прямых капиталовложениях.

Страхи о том, что преодоление США рецессии может подорвать курс доллара, привели к призывам главных финансистов Китая, включая и Шуцина, к проведению более консервативной финансовой политики и предложениям заменить доллар в качестве мировой резервной валюты.

При этом растут опасения того, что Китай может сократить инвестиции в гособлигации США и другие долларовые активы, что уже вызвало снижение курса доллара. Фактически такие действия Китая могут вызвать крах доллара, а вместе с ним и финансовой системы США.

Не будьте излишне самоуверенными и не думайте, что у Китая нет альтернативы вашим облигациям и векселям", - заявил бывший аналитики ЦБ Китая, старший научный сотрудник Академии общественных наук КНР Юй Юндин.

Но секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер, который находится в Пекине с официальным визитом, заявил, что руководство крупнейшего кредитора США продолжает верить в американскую экономику и заверил в способности администрации Обамы победить рецессию. Он заявил также, что спрос на американские казначейские облигации будет "достаточным".