Учетная ставка по закону...

Национальный банк Украины негативно оценивает возможность утверждения размера учетной ставки НБУ в законодательном порядке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполнительный директор по экономическим вопросам Нацбанка Игорь ШУМИЛО в ходе международного круглого стола «Глобальный финансовый кризис: уроки для Украины» сегодня в Киеве.

«Почему не стыдно подавать такие предложения?», - спросил он.

При этом И.ШУМИЛО отметил, что на сегодня политика социального популизма изменилась на политику экономического популизма.

В частности, по его словам, НБУ находится «под жестким давлением» относительно того, что деньги необходимо дать металлургам, строителям, и это будет способствовать экономическому возрождению.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ предлагает в законодательном порядке установить учетную ставку Национального банка Украины на уровне 5% до 31 декабря 2009 года. Об этом говорится в поданном депутатом законопроекте №4556 «Об установлении учетной ставки Национального банка Украины в 2009 году».

Как отмечается в пояснительной записке, «законопроект направлен на восстановление нормального процесса обеспечения экономики Украины денежными средствами и уменьшение их стоимости».

Напомним, на сегодня законодательством предусмотрено, что Нацбанк самостоятельно устанавливает порядок определения учетной ставки и других ставок по своим операциям.

Действующая учетная ставка НБУ не менялась с 30 апреля 2008 года и составляет 12% годовых.